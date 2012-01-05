Колесніков: «Олімпійський» вийде на самоокупність через два роки

Віце-прем`єр-міністр - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ заявляє, що прибутки НСК "Олімпійський" у 2012 році становитимуть 110 млн. грн.

Про це Б.КОЛЕСНІКОВ сказав в інтерв`ю інформаційному центру "Україна-2012", відповідаючи на запитання щодо розвитку спортивних об`єктів після звершення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

"Згідно із стратегією розвитку НСК "Олімпійський", арена має вийти на самоокупність через два роки. У 2012-му заплановані прибутки становлять 110 млн. грн. при бюджеті стадіону у 120-125 млн. грн. – з різницею у 10%. Подібні завдання ставимо і перед "Ареною Львів", - повідомив Б.КОЛЕСНІКОВ.

За його словами, усі чотири українські футбольні арени, які прийматимуть Євро-2012, "мають добрячий запас міцності", оскільки вони відповідатимуть європейським вимогам ще 30 років. "Якщо порівняти їх з аренами 80-х, то це зовсім інші стадіони. Деякі іспанські арени, які готували до Чемпіонату світу-82, досі функціонують. Вони не надто зручні для глядачів, особливо "Камп Ноу", але там досі грають найважливіші матчі євротурнірів", - пояснив віце-прем`єр.

Б.КОЛЕСНІКОВ нагадав, що після завершення Євро-2012 спортивні об`єкти будуть передані у сферу управління новоствореного державного концерну "Спортивні арени України".

"Щодо використання цих арен, то на сьогодні вже підписані контракти з футбольними клубами "Карпати" і "Динамо" (Київ). Львів’яни вже провели перший матч на новому стадіоні. Кияни почнуть грати на НСК "Олімпійський" з наступної весни. Таким чином, новозбудовані арени уже починають заробляти кошти на своє утримання", - зазначив Б.КОЛЕСНІКОВ.