Польша посилює покарання за хуліганство на стадіонах

Польща дозволить продаж та споживання алкоголю не міцніше 3,5 градусів під час масових заходів в країні з 13 січня 2012 року.

Про це УНІАН повідомила прес-служба польського Міністерства внутрішніх справ, зауваживши, що з 13 січня набуде чинності відповідне положення підписаного в листопаді 2011 року Президентом Польщі Броніславом КОМОРОВСЬКИМ закону, спрямованого в першу чергу на посилення безпеки під час Євро 2012.

«Серед найважливіших змін, зокрема, можливість переривання масового заходу воєводою (аналог губернатора в Україні), коли його подальше проведення загрожує здоров’ю чи життю учасників, поширення заборони входження на стадіон (для футбольних хуліганів) на виїзні матчі та загострення санкцій для осіб, що створюють загрозу безпеці масового заходу», - відзначила прес-служба.

Польське МВС повідомило, що «легкий» алкоголь будуть продавати лише в «м’якій» тарі підприємці з відповідною ліцензією, зауваживши, що люди не зможуть самостійно приносити з собою такий алкоголь.

Крім цього, слабоалкогольні напої не будуть продавати на заходах «підвищеного ризику».

Польське міністерство також зазначило, що новий закон запроваджує мінімальний штраф за хуліганство під час масових заходів у розмірі майже 600 доларів (1 дол.= 3,4 злотих).

Закон, частина положень якого набула чинності в половині листопада 2011 року та з 1 січня ц.р., також уможливлює покарання у вигляді тюремного строку.

«Ув’язнення або штраф не менше 2 тисяч злотих може заплатити також особа, яка під час масового заходу використовує елементи одягу чи інші предмети, які унеможливлюють чи ускладнюють її ідентифікацію», - відзначила прес-служба МВС.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2011 року польський Сейм подолав поправку вищої палати Сенату, яка забороняла продаж будь-якого алкоголю під час масових заходів у Польщі.

Довідка УНІАН. Польща почала готувати спеціальний закон, який би загострював покарання футбольним хуліганам, після кількох випадків агресивної поведінки польських псевдо-уболівальників на футбольних матчах у Польщі та за кордоном та висловленого UEFA занепокоєння цією проблемою.

Польське видання DziennikGazetaPrawna писала, що підготовлений польськими властями спеціальний закон для безпечнішого Євро-2012 насправді не зможе унеможливити футбольним хуліганам вхід на матчі чемпіонату.