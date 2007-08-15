На авіасалоні ”МАКС-2007” пройде етап Кубка світу з вищого пілотажу

На авіасалоні "МАКС-2007" в підмосковному Жуковському пройде етап Кубка світу з вищого пілотажу на поршневих літаках, а також виступлять пілотажні групи з Росії, України, Франції та США. Про це повідомив напередодні відкриття салону заступник начальника Управління Департаменту науки і промислової політики Москви Володимир Шабаров.

Крім того, як повідомив Шабаров журналістам, на авіасалоні пройде етап Кубка світу з вищого пілотажу на поршневих літаках. "Виступ пілотів відбудеться 25 і 26 серпня, коли на авіасалон зможуть прийти всі бажаючі. Як очікується, виступ пілотів на поршневих літаках відбудеться і 23 серпня", - сказав він.

Він зазначив також, що в роботі "МАКС-2007" візьмуть участь знамениті російські пілотажні групи "Стрижі" та "Російські витязі", пілотажна група - "Патруль де Франс", а також групи із США і України.

РІА "Новости"