«Шахтар» підписав грузинського півзахисника

У п'ятницю, 30 грудня, "Шахтар" підписав п'ятирічну угоду з грузинським півзахисником Давідом Таргамадзе.

Про це повідомляє прес-служба донеччан.

Грузин у першому колі чемпіонату захищав кольори ПФК "Олександрія".

До переїзду в Україну Давід встиг пограти за німецький "Фрайбург". На його рахунку також чотири поєдинки й один забитий м'яч у складі національної збірної Грузії.

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