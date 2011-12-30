«Шахтар» підписав грузинського півзахисника
21:59, 30 грудня 2011Спорт
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Контракт на 5 років
У п'ятницю, 30 грудня, "Шахтар" підписав п'ятирічну угоду з грузинським півзахисником Давідом Таргамадзе.
Про це повідомляє прес-служба донеччан.
Грузин у першому колі чемпіонату захищав кольори ПФК "Олександрія".
До переїзду в Україну Давід встиг пограти за німецький "Фрайбург". На його рахунку також чотири поєдинки й один забитий м'яч у складі національної збірної Грузії.
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