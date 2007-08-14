Туристи побили журналістів

Футбольний турнір серед туристичних компаній та ЗМІ, що пишуть про туризм, “Anex tour football cup 2007” фінішував у столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, турнір тривав більше місяця, участь в ньому взяли 12 команд.

Кубок турніру здобула команда турфірми «Anex tour», яка у фінальному матчі перемогла команду журналістів з рахунком 1:0.

Команда «Anex tour» була сформована з працівників однойменної туристичної фірми (капітан – Віталій ВЕЛИЧКО) й посилена запрошеними професійними гравцями (за регламентом турніру дозволялося запрошувати до трьох гравців. – УНІАН).

До збірної журналістів увійшли працівники інформаційного агентства УНІАН і газети “Голос України” (капітан команди – головний редактор УНІАН Олександр ХАРЧЕНКО).

Турнір проводився втретє, переможець турніру і фіналіст домовилися у вересні зіграти матч-реванш.