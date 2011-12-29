Україна розраховує на 314 олімпійських ліцензій на право участі в лондонських літніх Олімпійських іграх 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час підсумкової прес-конференції за результатами роботи Державної служби молоді та спорту України в 2011 році повідомив голова Держслужби молоді та спорту Равіль САФІУЛЛІН.

Зокрема, він зауважив, що 2011 рік відзначився спортивними звершеннями та успішним перебігом підготовки до Євро-2012. Зокрема, він нагадав про те, що 18 грудня Україна офіційно отримала право на проведення чемпіонату Європи з баскетболу серед чоловічих збірних у 2015 році.

Щодо можливого проведення в Україні у 2022 році зимової Олімпіади, то Р.САФІУЛЛІН повідомив, що Україну вже відвідала низка міжнародних комісій. Він зазначив, що нещодавно Карпати відвідав представник технічного комітету Міжнародного олімпійського комітету.

“Він залишився задоволеним і порекомендував нам запросити президентів з окремих спортивних федерацій, щоб вони більш вузько висловили свої побажання щодо нашої підготовки”, - сказав Р.САФІУЛЛІН.

Також голова Держмолодьспорту зауважив, що хоч наразі право на участь в Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні отримали лише 166 українських спортсменів, Україна розраховує на отримання загалом близько 314 олімпійських ліцензій із кількістю спортсменів близько 220.

Загалом на кінець грудня 2011 року спортсмени з олімпійських видів спорту взяли участь у 971 міжнародному змаганні. Вони вибороли 450 нагород: 110 золотих, 137 срібних, 203 бронзових (в олімпійських номерах програми – 314 медалей: 78 золотих, 95 срібних та 141 бронзову; в неолімпійських номерах – 136 медалей: 32 золоті, 42 срібні та 62 бронзові).

Цього року в олімпійських видах спорту на чемпіонатах світу українські спортсмени здобули 6 золотих нагород. Чемпіонами світу стали легкоатлетка Ольга САЛАДУХА, Вікторія ТЕРЕЩУК (сучасне п’ятиборство), боксери Василь ЛОМАЧЕНКО, Тарас ШЕЛЕСТЮК, Євген ХИТРОВ та Олександр УСИК.

Українські спортсмени з неолімпійських видів спорту вибороли на чемпіонатах світу 94 золотих, 88 срібних та 87 бронзових медалей; на чемпіонатах Європи – 110 золотих, 67 срібних та 73 бронзові медалі; на кубках світу – 16 золотих, 11 срібних та 10 бронзових медалей.