Українські альпіністи зіграють у футбол на Евересті

На честь Євро-2012

Альпіністиз Донецькоїобласті збираютьсязігратиу футболна найвищійточціземної кулі -пікуЕверест- на честьчемпіонатуЄвропи зфутболу,якийв 2012році приймутьУкраїна і Польща, заявивпрезидент ДонецькоїобласноїфедераціїальпінізмуСергійКовальовнасесіїоблради,повідомляєкореспондентРІА"Новости".



"Командадонецькихальпіністівплануєна честьЄвро-2012перший футбольнийматч (групового) етапузігратинавершиніЕвересту.НехайУкраїнизаб'єсвій першийгол знайвищої вершинипланетиЗемля, з вершиниЕверест", -сказавКовальов.



У Донецькійобластіз 2007року реалізуєтьсяпроект"ВугілляДонбасунавершинахсвіту".АльпіністивжевстиглипідкоритиГоверлу,Монблан,Шиша-Пангму, Ельбрус, Еверест.Напідкоренихвершинахальпіністизалишаютьвугілля, видобутенашахтахДонбасу.



Євро-2012пройдез 8 червняпо 1липня настадіонахУкраїни та Польщі."ДонбасАрена" приймедва матчігосподарівтурніру -українськоїзбірної,атакож груАнглія- Франція, чвертьфіналі півфіналтурніру.ФіналЧЄпройдевКиєві 1липня.

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