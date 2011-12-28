Хачеріді заплатить рекордний штраф в історії «Динамо»

Захисник київського "Динамо" Євген Хачеріді заплатить рекордний штраф в історії клубу за неспортивну поведінку у матчі "Динамо" - "Маккабі". Про це повідомив президент "Динамо" Ігор Суркіс.

"Це буде рекордний штраф для "Динамо". Він повинен був сам оцінити ситуацію, яка склалася, і зробити якісь висновки для себе. Ми не перебуваємо в дитячому саду, де є старші і молодші групи. І якщо проштрафився - переводимо в молодшу групу. Ми зустрінемося 10 січня, коли команда вийде з відпустки. Він поговорить зі старшим тренером.

У професійних якостях Жені ми не сумніваємося, він хороший футболіст. А ось над характером треба працювати. Перш за все пам`ятати, що він грає в "Динамо" і знаходиться в колективі. Якщо він збирається переходити в бокс, то нехай про це скаже заздалегідь, і ми його готові відпустити. А якщо він футболіст, то повинен бути в колективі і дотримуватися нормальних правил поведінки.

Якщо він це все зрозуміє, то, крім жорстокого штрафу, ніяких інших санкцій ми на нього поширювати не плануємо. Це буде дуже великий штраф. Вважаю, що для київського "Динамо" він буде рекордний", - розповів Суркіс.

Нагадаємо, що Хачеріді отримав червону картку після того, як схопив гравця "Маккабі" за шию. "Динамо" залишилося вдев`ятьох і ледве не програло той матч.

ТСН