У ФК «Арсенал» - масове отруєння футболістів основного складу

Прес-служба ФК «АРСЕНАЛ» (Київ) уповноважена підтвердити, що в ніч на 13 серпня в 2007 році, а також протягом всього дня 13 серпня у дев`яти футболістів основного складу клубу лікарі констатували діагноз «отруєння».

У гравців підвищена температура (більше 39 градусів), сильна блювота, деяким з них терміново робляться крапельниці, пише Обком.

Медична служба ФК «АРСЕНАЛ» проводить власне розслідування причин отруєння. В той же час медслужба клубу констатує: причиною отруєння не могла бути їжа, яку вживали футболісти на території спортбази «Арсеналу», оскільки вона готувалася під спеціальним контролем одночасно для всього складу команди.

Підозра лягла на кавуни, які купували і вживали отруєні члени команди. Але експертизою ця версія не підтверджена.

Прес-служба ФК «Арсенал» (Київ) одержала офіційні результати хімічної експертизи, яка була застосована до всієї їжі, яку вживали отруєні гравці ФК «Арсенал». Результати не підтвердили наявність в їжі елементів, які б могли викликати масове отруєння футболістів.

Керівництво ФК «АРСЕНАЛ» вступило в переговори з ПФЛ щодо можливого перенесення календарного матчу з «Ворсклою», який мав відбутися 17 серпня в Полтаві, через масове отруєння гравців основного складу ФК «АРСЕНАЛ».