Віталій Кличко поставив собі останню мету

Український боксер-важкоатлет Віталій Кличко заявив, що йому залишилося досягти тільки однієї мети до того, як він завершить кар'єру. За словами Кличко, він хоче провести бій з колишнім чемпіоном світу - британцем Девідом Хеєм, повідомляє інтернет-видання BoxingScene.com. Переговори про проведення цього поєдинку ведуться, але контракт поки не підписаний.

У липні 2011 року Хей провів бій проти Володимира Кличка (молодшого брата Віталія) і програв за очками одноголосним рішенням суддів. Проте Кличко-старший заявив, що він не задоволений результатом цього поєдинку і хоче нокаутувати Хея.

Британський боксер у жовтні оголосив про закінчення кар'єри, але незабаром заявив, що може повернутися на ринг ради бою з одним з братів Кличків. Раніше в грудні німецька газета Bild написала, що бій Віталія Кличка з Хеєм може відбутися в червні 2012 року.

На цей час Кличко-старший є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітня боксерська рада). 18 лютого він проведе бій з британцем Дереком Чісорою. Всього за кар'єру 40-річний Кличко провів 45 боїв, здобув 43 перемоги (40 із них - нокаутом) і зазнав двох поразок.

Лента.ру