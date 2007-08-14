Українські триатлоністки вибороли срібні нагороди на Чемпіонаті світу
Юрій Павленко привітав спортсменок і тренерів
Українські триатлоністки вибороли срібні нагороди в жіночій естафеті на Чемпіонаті світу.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської обласної державної адміністрації.
|Юрій Павленко
"Те, що збірна команда України у жіночій естафеті була представлена виключно спортсменками Житомирщини, ще раз підтверджує, що наші триатлоністки найсильніші в Україні. Це справді привід для гордості та перший крок до відродження спортивної слави нашої області", - зазначив Ю.ПАВЛЕНКО.
Юлія ЄЛІСТРАТОВА, Олеся ПРИСТАЙКО та Інна ЦИГАНОК вибороли срібні нагороди Чемпіонату, а Інна ЦИГАНОК здобула звання майстра спорту міжнародного класу.
Не менш важливим є четверте особисте місце Ю.ЄЛІСТРАТОВОЇ в індивідуальній першості етапу Кубку світу на олімпійській дистанції.
"Четверте місце у світовій еліті триатлону дає впевненість у здобутті Юлією ліцензії для участі в Олімпійських іграх 2008 року в Пекіні, і це найкращий результат для спортсменів з держав СНД в історії розвитку триатлону", - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.
Керівник області також подякував тренерам-викладачам обласної школи вищої спортивної майстерності та спортивної школи „Авангард” Наталії КИРИЛОВИЧ, Анатолію КРЮКОВУ, Ігорю ІЩУКУ.