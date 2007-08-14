Українські триатлоністки вибороли срібні нагороди на Чемпіонаті світу

Українські триатлоністки вибороли срібні нагороди в жіночій естафеті на Чемпіонаті світу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської обласної державної адміністрації.

Голова ОДА Юрій ПАВЛЕНКО привітав вихованців відділення триатлону Житомирської обласної школи вищої спортивної майстерності з успішним виступом на етапі Кубку світу та Чемпіонаті світу в Тисайориші (Угорщина), що проходили 11-12 серпня цього року.

"Те, що збірна команда України у жіночій естафеті була представлена виключно спортсменками Житомирщини, ще раз підтверджує, що наші триатлоністки найсильніші в Україні. Це справді привід для гордості та перший крок до відродження спортивної слави нашої області", - зазначив Ю.ПАВЛЕНКО.

Юлія ЄЛІСТРАТОВА, Олеся ПРИСТАЙКО та Інна ЦИГАНОК вибороли срібні нагороди Чемпіонату, а Інна ЦИГАНОК здобула звання майстра спорту міжнародного класу.

Не менш важливим є четверте особисте місце Ю.ЄЛІСТРАТОВОЇ в індивідуальній першості етапу Кубку світу на олімпійській дистанції.

"Четверте місце у світовій еліті триатлону дає впевненість у здобутті Юлією ліцензії для участі в Олімпійських іграх 2008 року в Пекіні, і це найкращий результат для спортсменів з держав СНД в історії розвитку триатлону", - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

Керівник області також подякував тренерам-викладачам обласної школи вищої спортивної майстерності та спортивної школи „Авангард” Наталії КИРИЛОВИЧ, Анатолію КРЮКОВУ, Ігорю ІЩУКУ.