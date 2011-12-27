ЗМІ: звільнили Кварцяного
01:10, 27 грудня 2011Спорт
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Головному тренеру "Волині" нічого не пояснили
Головнийтренерлуцької"Волині" ВіталійКварцянийвпонеділок буввідправленийу відставку,повідомляє"Спорт-Експрес". Вдень,нібито, ВіталіяВолодимировичавикликалина розмовуз керівництвом,під часякого йомуповідомили про звільненнябезроз`ясненняпричин.НаданиймоментвсіпомічникиКварцяногозалишаютьсянасвоїхмісцях ібудутьпрацювати зкомандою докине буденовогоголовноготренера. У чемпіонатіУкраїніпісля 20турів "Волинь" йдена12 місці.І нещодавнокоуч"Волині" сильнокритикуваввітчизнянихсуддів, зазначає Сегодня.
Вдень,нібито, ВіталіяВолодимировичавикликалина розмовуз керівництвом,під часякого йомуповідомили про звільненнябезроз`ясненняпричин.НаданиймоментвсіпомічникиКварцяногозалишаютьсянасвоїхмісцях ібудутьпрацювати зкомандою докине буденовогоголовноготренера.
У чемпіонатіУкраїніпісля 20турів "Волинь" йдена12 місці.І нещодавнокоуч"Волині" сильнокритикуваввітчизнянихсуддів, зазначає Сегодня.
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