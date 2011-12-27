ЗМІ: звільнили Кварцяного

01:10, 27 грудня 2011
Спорт
2765

Головному тренеру "Волині" нічого не пояснили

Головнийтренерлуцької"Волині" ВіталійКварцянийвпонеділок буввідправленийу відставку,повідомляє"Спорт-Експрес".

Вдень,нібито, ВіталіяВолодимировичавикликалина розмовуз керівництвом,під часякого йомуповідомили про звільненнябезроз`ясненняпричин.НаданиймоментвсіпомічникиКварцяногозалишаютьсянасвоїхмісцях ібудутьпрацювати зкомандою докине буденовогоголовноготренера.

У чемпіонатіУкраїніпісля 20турів "Волинь" йдена12 місці.І нещодавнокоуч"Волині" сильнокритикуваввітчизнянихсуддів, зазначає Сегодня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter