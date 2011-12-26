На Олімпійські ігри в Лондон поїдуть 166 українських спортсменів

166 українських спортсменів вибороли право участі в Олімпійських іграх-2012 у Лондоні.

Про це заявив голова Державної служби молоді та спорту України Равіль САФІУЛЛІН під час вшанування найкращих спортсменів та тренерів України всіх поколінь – свята "Естафета спортивних поколінь", повідомили УНІАН у Держслужбі.

За його словами, у повному обсязі фінансується підготовка спортсменів до Олімпійських та Паралімпійських ігор у Лондоні, перших зимових юнацьких Олімпійських ігор в Австрії.

Як сказав Р.САФІУЛЛІН, українські спортсмени виступатимуть у Лондоні у 17 видах спорту.

Р.САФІУЛЛІН нагадав, що було виділено додаткові необхідні кошти - 75 млн грн. – на підготовку олімпійців.

Він зазначив, що влада розуміє необхідність підтримки спорту в країні, про що свідчить збільшення фінансування спорту у держбюджеті 2012 року.

За словами Р.САФІУЛЛІНА, у 2012 році, оголошеному Роком спорту та здорового способу життя, Україна прийматиме фінал Чемпіонату з футболу Євро-2012, Чемпіонат світу-2012 з фехтування в Києві.

У передноворічній зустрічі "Естафета спортивних поколінь" взяли участь чемпіони та рекордсмени світу та Європи, переможці Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор всіх часів, І Юнацьких Олімпійських ігор, Всесвітніх ігор з неолімпійських видів спорту, кандидати на участь у ХХХ літніх Олімпійських іграх, їхні наставники, зокрема, Лариса ЛАТИНІНА, Володимир ГОЛУБНИЧИЙ, Зинаїда ТУРЧИНА, Валерій БОРЗОВ, Людмила ТУРИЩЕВА, Ігор КОРОБЧИНСЬКИЙ, Ольга БРИЗГІНА, Богдан МАКУЦ, Стелла ЗАХАРОВА, Ганна ЛИТВИНЕНКО, Ельбрус ТЕДЕЄВ, Альбіна та Ірина ДЕРЮГІНИ, Володимир ВОЛКОВ, Лілія ПОДКОПАЄВА, Василь ЛОМАЧЕНКО, Артур АЙВАЗЯН, Вадим ГУТЦАЙТ, Ірина ЗВЕРИНСЬКА, Ганна БЕЗСОНОВА, Ольга КОРОБКА.