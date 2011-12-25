У Москві не буде телетрансляції Євро-2012

Тільки вдома і тільки тихо

Москва неввійшладо спискуросійськихміст,де будутьвстановлені великіекранидляпоказуматчівЄвро-2012.Організатори заходупобоюютьсяповтореннязаворушень.



Якпередаєінформаційнийцентр"Україна-2012", під часматчівчемпіонатуЄвропив багатьохросійськихмістах будутьорганізованіфан-зони, обладнанівеликимиекранамидлямасовогоперегляду ігор.Такі територіїдлявболівальниківз'являтьсявСанкт-Петербурзі, НижньомуНовгороді, Єкатеринбурзі, Уфі, Іркутську, Петрозаводську, Смоленську, Барнауліта іншихмістах.



ПротеМосква вцьому перелікувідсутня.Повідомляється,що організаторипам'ятаютьпро масові заворушеннянаМанежнійплощіі Тверськійвулиці післяпоразкиросійської збірноївід Японіїначемпіонатісвіту 2002року.



Натомість відкритіфан-зонибудутьорганізовані нена одинвечір,аякмінімумнавесьтермінперебуваннявУкраїні іПольщіросійської збірної.Це будутьневеликімайданчикина1-3 тисячіосіб.

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