У Москві не буде телетрансляції Євро-2012
Тільки вдома і тільки тихо
Москва неввійшладо спискуросійськихміст,де будутьвстановлені великіекранидляпоказуматчівЄвро-2012.Організатори заходупобоюютьсяповтореннязаворушень.
Якпередаєінформаційнийцентр"Україна-2012", під часматчівчемпіонатуЄвропив багатьохросійськихмістах будутьорганізованіфан-зони, обладнанівеликимиекранамидлямасовогоперегляду ігор.Такі територіїдлявболівальниківз'являтьсявСанкт-Петербурзі, НижньомуНовгороді, Єкатеринбурзі, Уфі, Іркутську, Петрозаводську, Смоленську, Барнауліта іншихмістах.
ПротеМосква вцьому перелікувідсутня.Повідомляється,що організаторипам'ятаютьпро масові заворушеннянаМанежнійплощіі Тверськійвулиці післяпоразкиросійської збірноївід Японіїначемпіонатісвіту 2002року.
Натомість відкритіфан-зонибудутьорганізовані нена одинвечір,аякмінімумнавесьтермінперебуваннявУкраїні іПольщіросійської збірної.Це будутьневеликімайданчикина1-3 тисячіосіб.