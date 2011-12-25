21-річного хокеїста знайшли мертвим у гаражі

Команда гратиме в траурі

Захисниккоманди Російськоїхокейноїліги "Алтай" (Барнаул) ДмитроОрєховвсуботузнайдениймертвим усвоєму гаражі, повідомляєРІА "Новости" зпосиланнямнаофіційнийсайтклубу.



Попередняпричинасмерті21-річногохокеїста- отруєннячаднимгазом.



"Висловлюємоглибоке співчуттярідним іблизькимДмитра.Уцейнелегкий часприймітьщиріспівчуття тасловапідтримки.Силвам івитримки.Сумуєморазомзвами.Світлапам'ятьпро Дмитранавічнозалишитьсявнашихсерцях",- йдеться насайті "Алтаю".



Сьогодніначерговий матчпершостіРХЛбарнаульцівийдутьз траурнимипов'язками.

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