У Луганську збудують Льодовий палац

У Луганську в 2012 році розпочнеться будівництво Льодового палацу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської міськради, про це заявив мер міста Сергій КРАВЧЕНКО.

«Будівництво Льодового палацу в нашому місті стоїть першим у списку проектів 2012 року, я сподіваюся, що все вийде. Є домовленості. Є підтримка з боку Кабінету Міністрів і народних депутатів», – сказав С.КРАВЧЕНКО.

Як повідомляв раніше начальник Управління економіки Луганської міської ради Володимир РАЗУМЦЕВ, на будівництво Льодового палацу вже виділено 11,5 млн. грн. З цієї суми 1,5 млн. – це кошти міського бюджету, решта 10 млн. грн. – державні інвестиції.

25 січня цього року на сесії Луганської міської ради депутати одностайно проголосували за виділення землі під будівництво Льодового палацу у кварталі Степовому.