Кличко не знає, скільки у нього грошей

Чемпіон світу у надважкій вазі за версією WBC Віталій Кличко зізнався в інтерв'ю ТСН, що не знає, скільки грошей у нього на рахунку.

"Знаєте що, треба у жінки запитати, вона стовідсотково знає", - сказав Віталій.

Крім того, Кличко-старший вважає, що гроші не роблять людей щасливими.

"Дехто вважає, що багатство – це гроші. Може бути, гроші впливають, дають певну свободу, але впевнений, що гроші людей щасливими не роблять", - додав боксер.