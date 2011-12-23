Кличко не знає, скільки у нього грошей
19:38, 23 грудня 2011Спорт
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"Знаєте що, треба у жінки запитати..."
Чемпіон світу у надважкій вазі за версією WBC Віталій Кличко зізнався в інтерв'ю ТСН, що не знає, скільки грошей у нього на рахунку.
"Знаєте що, треба у жінки запитати, вона стовідсотково знає", - сказав Віталій.
Крім того, Кличко-старший вважає, що гроші не роблять людей щасливими.
"Дехто вважає, що багатство – це гроші. Може бути, гроші впливають, дають певну свободу, але впевнений, що гроші людей щасливими не роблять", - додав боксер.
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