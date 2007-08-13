Форвард збірної Англії і «Манчестер Юнайтед» Уейн Руні зламав ногу в недільному матчі Національного чемпіонату. За попередніми прогнозами, футболіст вибув на 6-8 тижнів і не зіграє у відбірковому матчі Євро-2008 із збірною Росії. Як відзначає «Бі-Бі-Сі», в двох найближчих відбіркових матчах – з Ізраїлем і Росією за збірну Англії через травми, мабуть, не зможуть виступити Девід Бекхем, Майкл Оуен, Уейн Брыдж, а також капітан команди Джон Тері.

"Эхо Москвы"