Карпати, Динамо і Металіст оштрафували на 400 тисяч гривень

Львівські "Карпати" та київське "Динамо" оштрафовані на 100 тисяч гривень кожен.

Таке рішення Дисциплінарного комітету Прем'єр-ліги, повідомляє Чемпіон.

Клуби були оштрафовані за матч, який відбувся 10 грудня на "Арені Львів".

Нагадаємо, тоді матч через дії вболівальників, які використали піротехнічні засоби, було призупинено на 67 хвилині. Перерва тривала десять хвилин.

Також "Карпати" мають виплатити 47 тисяч гривень за порушення під час інших останніх ігор, "Динамо" ще заплатить 12 500 грн.

Окрім того, за різного роду порушення були оштрафовані наступні команди:

"Арсенал" (Київ) - 22 500 грн

"Оболонь" (Київ) - 50 000 грн

"Металіст" (Харків) - 152 500 грн

ПФК "Олександрія" - 25 000 грн

"Ворскла" (Полтава) - 500 грн

"Іллічівець" (Маріуполь) - 12 500 грн

"Дніпро" (Дніпропетровськ) - 43 000 грн

"Чорноморець" (Одеса) - 62 500 грн

"Волинь" (Луцьк) - 5 000 грн

"Кривбас" (Кривий Ріг) - 14 500 грн

"Шахтар" (Донецьк) - 2 500 грн

"Металург" (Донецьк) - 12 500 грн

Додамо, що кожен клуб має сім днів, аби подати апеляцію.