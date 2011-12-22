Тимощук повернеться під крило «Газпрому»

Керівництво "Газпрому" вирішило зробити концерн спонсором мюнхенського футбольного клубу "Баварія", пише Sueddeutsche Zeitung. У середу, 21 грудня, відбулася закрита зустріч глави "Газпрому" Олексія Міллера з гендиректором клубу Карлом-Хайнцем Румменігге (Karl-Heinz Rummenigge) і головою наглядової ради ФК Улі Хенесом (Uli Hoeness).

На думку газети, таким чином "Газпром" прагне поліпшити свій імідж в Німеччині, і особливо в Баварії, де збирається інвестувати в будівництво нових газових електростанцій. Офіційного підтвердження цієї інформації не дає ні енергоконцерн, ні футбольний клуб.

"Газпром" з 2007 року є головним спонсором іншого німецького клубу "Шальке 04", що базується в Гельзенкірхені (Північний Рейн-Вестфалія). У травні 2011 року договір з "Шальке 04" був продовжений до 2017 року.

Gazeta.ua