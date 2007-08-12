Результати матчів 5-го туру чемпіонату України з футболу

Закінчилися останні три матчі 5-го туру чемпіонату України з футболу.

Металіст, вигравши у Таврії 3:0 (Фомін 45, Антонов 67, Зезе Венанс 85), став на третю сходинку чемпіонату з 10 очками.

Карпати і донецький Металург не відкрили рахунку.

Кривбас і ФК Харків обмінялися голами (Сачко 50 - Гунчак 19).

З урахуванням цих матчів турнірне становище стало таким: Дніпро - 15 очок, Шахтар - 13, Металіст - 10, Металург (Д), ФК Харків і Чорноморець - по 8, Арсенал, Зоря, Таврія і Металург (З) - по 7, у Динамо - 6; у Закарпаття, Ворскли і Карпат - по 4, у Кривбасу - 1, Нафтовика - 0.