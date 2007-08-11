Результати матчів 5-го туру чемпіонату з футболу

Закінчилися сьогоднішні чотири матчі 5-го туру чемпіонату України з футболу.

Динамо в Запоріжжі перервало свою безвиграшну серію, забивши один гол Металургові (Маркович 32).

Шахтареві, як і в матчі Ліги УЕФА, знову довелося відіграватися, проте знову успішно: у результаті 2:1 у грі проти Ворскли (Фернандіньо 54, Гладкий 79, - Грумич 31).

Арсенал на своєму полі знущався (викреслено) тренував "Закарпаття" - 7:0 (Селезньов 10,38,80, Деметрадзе 29, 39 Біто 71, дос Сантос 90)

Дніпро записує переможні три очки за рахунку 2:0 на своєму полі проти Нафтовика. (Назаренко 15, Кравченко 40)

З урахуванням вчорашнього матчу Чорноморець - Зоря (1:0, Коритько 52) турнірне становище стало таким: Дніпро - 15 очок, Шахтар - 13, Чорноморець - 8; у сімох команд (обох Металургів, Металіста, Таврії, Харкова, Арсенала і Зорі) по 7 очок, до них обережно примикає Динамо з 6-ма; у Закарпаття і Ворскли - по 4, у Карпат - 3, Нафтовика і Кривбассу - 0.

Утім, завтра в матчах Карпати - Металург (Д), Металіст - Таврія та Кривбас - ФК "Харків" зазначені команди можуть ще внести корективи в підсумки 5-го туру.