На Євро-2012 працюватиме український арбітр

УЄФА оприлюднив прізвища арбітрів, які працюватимуть на Чемпіонаті Європи з футболу 2012 року.

До числа елітних рефері увійшов український арбітр – одесит Віктор ШВЕЦОВ, повідомляє Інформаційний центр «Україна-2012».

Йому випаде нагода працювати в полі лише за умови, якщо хтось із головних арбітрів не зможе з будь-яких причин вивести команди на поле.

В.ШВЕЦОВ, як і Марчин БОРСКІ (Польща), Том ХАГЕН (Норвегія), Павел КРАЛОВЕЦ (Чехія) обрані як четверті рефері.

Загалом же на Євро-2012 працюватимуть 12 головних арбітрів, тобто на кожного припаде по два матчі групового турніру.

Повний список суддів виглядає так: Джюнет ЧАКИР (Туреччина), Йонас ЕРІКССОН (Швеція), Виктор КАССАЇ (Угорщина), Бьорн КУЙПЕРС (Голландія), Стефан ЛАНУА (Франція), Педро ПРОЕНСА (Португалія), Нікола РІЦЦОЛІ (Італія), Дамір СКОМІНА (Словенія), Фольфганг ШТАРК (Німеччина), Крейг ТОМАС (Шотландія), Карлос ВЕЛАСКО (Іспанія), Ховард ВЕББ (Англія).

Повністю бригади арбітрів оприлюднять на початку січня. До Євро-2012 судді проведуть два тренувальні збори – з 30 січня по 2 лютого та з 30 квітня по 3 травня.