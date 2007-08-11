Відкрився перший у західному регіоні аероклуб

В Івано-Франківську розпочав свою діяльність перший у західному регіоні аероклуб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова аероклубу Сергій МАДРИГА.

За його словами, відтепер з висоти пташиного польоту можна побачити Прикарпаття. Польоти здійснюються на малогабаритному «Бекасі». В аероклубі також можна навчитися самому керувати літаком.

«Основний принцип аероклубу – це школа, - зауважив С.МАДРИГА. – Я створив першу в західному регіоні школу, яка має право вчити людей літати і видавати їм посвідчення пілота». Він вважає, що кожен охочий може отримати і відпочинок, і екстрім.

«Основна мета клубу – це популяризація авіаційних видів спорту», - наголосив голова аероклубу. Організатори клубу ставлять перед собою завдання – відкрити першу авіаційну школу, яка навчатиме курсантів і видаватиме посвідчення пілота надлегкого повітряного однодвигунного судна до 7 тонн.

Ідея створення аероклубу виникла рік тому. В аероклубі перед польотом людині дають флай-карту, за якою кожен може обрати собі маршрут. Собівартість двадцяти хвилин польоту – 200 гривень.