Мессі повторив здавалося б вічний рекорд клубного футболу

Форвард іспанської "Барселони" Ліонель Мессі повторив неймовірне досягнення свого одноклубника Педро, яке той встановив у 2009 році.

Мессі забивав голи у всіх офіційних турнірах, в яких брала участь "Барселона" у сезоні 2010/11. Останній турнір, в якому бракувало голів аргентинця, був клубний чемпіонат світу - і у неділю Мессі заповнив цю прогалину. Забив два м`ячі у ворота "Сантоса" у фіналі змагань.

Загалом Мессі забив 55 голів: 31 - в чемпіонаті Іспанії, 6 - в Кубку країни, 12 - в Лізі чемпіонів, 3 - в Суперкубку Іспанії, 1 - в Суперкубку УЄФА, 2 - на клубному чемпіонаті світу.

Педро ж відзначився голами в шести турнірах в 2009 році. Правда, забивав він нечасто: 3 голи - в чемпіонаті, 3 - в Кубку, 2 - в Лізі чемпіонів, 1 - у Суперкубку країни, 1 - в Суперкубку УЄФА, 2 - на клубному чемпіонаті світу.

ТСН