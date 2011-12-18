Україна стане господаркою чоловічого Євробаскету-2015
19:05, 18 грудня 2011Спорт
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Рішення оголосили в Мюнхені
Україна офіційно отримала право на проведення чемпіонату Європи з баскетболу серед чоловічих збірних у 2015 році. Відповідне рішення Ради ФІБА-Європа оголосив у Мюнхені президент організації Олафур Рафнссон, повідомляє Спорт Експрес.
Нагадаємо, 14 грудня баскетбольні асоціації Франції, Німеччини, Італії і Хорватії ухвалили рішення відкликати свою спільну заявку на проведення Євробаскету-2015 у зв`язку з невдоволенням певними моментами конкурсної процедури. Після цього конкурентів в української заявки не залишилося.
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