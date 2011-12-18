Прикарпаття претендує прийняти Євробаскет-2015

Івано-Франківщина претендуватиме на отримання статусу приймаючої сторони Євробаскету-2015.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної ради, голова Івано-Франківської обласної ради Олександр СИЧ вважає, що Івано-Франківщина може претендувати на отримання статусу приймаючої сторони у випадку позитивного голосування щодо надання Україні права приймати Чемпіонат Європи з баскетболу у 2015 році. (Як відомо, конкуренти України за право приймати Євробаскет-2015 нещодавно відкликали свої заявки. Україна залишилася фактично єдиним претендентом).

“Якщо 18 грудня 2011 року відбудеться позивне голосування, і наша країна стане господарем цього великого спортивного форуму, Івано-Франківщина може претендувати на отримання статусу приймаючої сторони. - наголосив О.СИЧ. - Для цього у нас є достатня інфраструктура – міжнародний аеропорт, високого рівня готелі, близькість до гірських курортів, цікава архітектура і місцевий колорит, які можуть зацікавити вболівальників і туристів».

За його словами, залишається тільки збудувати сучасний спортивний комплекс, у якому б проводилися матчі Євробаскету. «Для цього маємо достатньо часу і, головне, ми вже почали цей процес. Обласна рада вже визначила земельну ділянку для будівництва спорткомплексу і виділила майже 300 тис. грн. для розробки проектно-кошторисної документації. Максимально можливі кошти плануємо закласти в обласному бюджеті наступного року. Я переконаний, що при допомозі державного бюджету і залученні приватних інвестицій ми зможемо вчасно збудувати спорткомплекс, який після завершення Євробаскету стане базовим для місцевих команд – баскетбольної “Говерли”, футзального “Урагану” та проведення змагань з інших видів спорту, які потребують закритих майданчиків”, - заявив О.СИЧ.

Голова обласної ради з цього приводу провів 15 грудня зустріч з представниками обласної Федерації баскетболу та баскетбольного клубу “Говерла”, на якій обговорювалася ініціатива щодо необхідності подання заявки на отримання статусу приймаючої сторони на Євробаскет-2015.

Таку ідею підтримав і голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайло ВИШИВАНЮК.