Кабмін заснував 75 стипендій для видатних тренерів

Кабінет міністрів заснував 75 стипендій для видатних тренерів, які забезпечують підготовку спортсменів до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх.

Відповідну постанову за № 1286 прийнято на засіданні уряду 14 грудня, повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби молоді та спорту України.

На переконання голови Держслужби молоді та спорту Равіля САФІУЛЛІНА, заснування цих стипендій запобігатиме відтоку кращих тренерів за межі країни.

За його словами, надання стипендій видатним тренерам сприятиме їх соціальному захисту, що, в свою чергу, позитивно впливатиме на імідж України у світовому співтоваристві.