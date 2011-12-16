Металіст отримав суперника в 1/16 Ліги Європи (оновлено)

Результати жеребкування

У штаб-квартирі УЄФА завершилося жеребкування 1/16 і 1/8 фіналу Ліги Європи. Харківський Металіст зіграє з австрійським Зальцбургом. У разі виходу до 1/8 фіналу на підопічних Маркевича чекатиме поєдинок із переможцем пари Рубін – Олімпіакос. Жеребкування 1/16 фіналу Порту – Манчестер Сіті Аякс – МЮ Локомотив – Атлетик Зальцбург – Металіст Сток Сіті – Валенсія Рубін – Олімпіакос Алкмар – Андерлехт Лаціо - Атлетико Стяуа – Твенте Вікторія – Шальке Вісла К – Стандард Брага – Бешикташ Удінезе – ПАОК Трабзонспор – ПСВ Ганновер – Брюгге Легія - Спортинг Жеребкування 1/8 фіналу Зальцбург/Металіст – Рубін/Олімпіакос Легія /Спортинг - Порту /Манчестер Сіті Стяуа/Твенте – Вікторія/Шальке Вісла К/Стандард – Ганновер/Брюгге Сток Сіті/Валенсія – Трабзонспор/ПСВ Алкмар/Андерлехт - Удінезе /ПАОК Лаціо /Атлетико – Брага/Бешикташ Аякс/МЮ – Локомотив/Атлетик Матчі 1/16 відбудуться 16 і 23 лютого, поєдинки 1/8 - 8 і 15 березня

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