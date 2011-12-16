Металіст отримав суперника в 1/16 Ліги Європи (оновлено)

14:20, 16 грудня 2011
Спорт
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Результати  жеребкування

У штаб-квартирі УЄФА завершилося жеребкування 1/16 і 1/8 фіналу Ліги Європи.

Харківський Металіст зіграє з австрійським Зальцбургом. У разі виходу до 1/8 фіналу на підопічних Маркевича чекатиме поєдинок із переможцем пари Рубін – Олімпіакос.

Жеребкування 1/16 фіналу

Порту – Манчестер Сіті

Аякс – МЮ

Локомотив – Атлетик

Зальцбург – Металіст

Сток Сіті – Валенсія

Рубін – Олімпіакос

Алкмар – Андерлехт

Лаціо - Атлетико

Стяуа – Твенте

Вікторія – Шальке

Вісла К – Стандард

Брага – Бешикташ

Удінезе – ПАОК

Трабзонспор – ПСВ

Ганновер – Брюгге

Легія - Спортинг

Жеребкування 1/8 фіналу

Зальцбург/Металіст – Рубін/Олімпіакос

Легія /Спортинг - Порту /Манчестер Сіті

Стяуа/Твенте – Вікторія/Шальке

Вісла К/Стандард – Ганновер/Брюгге

Сток Сіті/Валенсія – Трабзонспор/ПСВ

Алкмар/Андерлехт - Удінезе /ПАОК

Лаціо /Атлетико – Брага/Бешикташ

Аякс/МЮ – Локомотив/Атлетик

Матчі 1/16 відбудуться 16 і 23 лютого, поєдинки 1/8 - 8 і 15 березня

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