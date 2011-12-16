Шевченко - в десятці найкращих бомбардирів десятиліття

Форвард "Динамо" Андрій Шевченко увійшов до рейтингу найкращих бомбардирів десятиліття за версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики (IFFHS).

В рейтингу, у якому враховувались голи, забиті гравцями в міжнародних змаганнях у складі клубів і національних збірних у період з 2001 по 2010 роки, Шевченко опинився на 10-й сходинці

Рейтинг найкращих бомбардирів десятиліття за версією IFFHS

1. Ван Ністелрой (Нідерланди) — 86

2. Анрі (Франція) — 85

3. Дрогба (Кот-д’Івуар) — 83

4. Клозе (Німеччина) — 81

5. Ето’О (Камерун) — 79

6. Амадо (Ангола) — 79

7. Бербатов (Болгарія) — 71

8. Рауль (Іспанія) — 71

9. Вілья (Іспанія) — 68

10. Шевченко (Україна) — 68

11. Фрай (Швейцарія) — 63

12. Ларссон (Швеція) — 61

13. Томассон (Данія) — 59

14. Боргетті (Мексика) — 58

15. Адріано (Бразилія) — 58

16. Баллак (Німеччина) — 57

17. Луіс Фабіано (Бразилія) — 57

18. Джеррард (Англія) — 57

19. Ф. Індзагі (Італія) — 57

20. Коллер (Чехія) — 56

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