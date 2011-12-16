Шевченко - в десятці найкращих бомбардирів десятиліття
За версією IFFHS
Форвард "Динамо" Андрій Шевченко увійшов до рейтингу найкращих бомбардирів десятиліття за версією Міжнародної федерації футбольної історії і статистики (IFFHS).
В рейтингу, у якому враховувались голи, забиті гравцями в міжнародних змаганнях у складі клубів і національних збірних у період з 2001 по 2010 роки, Шевченко опинився на 10-й сходинці
Рейтинг найкращих бомбардирів десятиліття за версією IFFHS
1. Ван Ністелрой (Нідерланди) — 86
2. Анрі (Франція) — 85
3. Дрогба (Кот-д’Івуар) — 83
4. Клозе (Німеччина) — 81
5. Ето’О (Камерун) — 79
6. Амадо (Ангола) — 79
7. Бербатов (Болгарія) — 71
8. Рауль (Іспанія) — 71
9. Вілья (Іспанія) — 68
10. Шевченко (Україна) — 68
11. Фрай (Швейцарія) — 63
12. Ларссон (Швеція) — 61
13. Томассон (Данія) — 59
14. Боргетті (Мексика) — 58
15. Адріано (Бразилія) — 58
16. Баллак (Німеччина) — 57
17. Луіс Фабіано (Бразилія) — 57
18. Джеррард (Англія) — 57
19. Ф. Індзагі (Італія) — 57
20. Коллер (Чехія) — 56