«Шахтар» розпочав реалізацію проекту «Помаранчеві шнурки»

Футбольний клуб «Шахтар» (м. Донецьк) запустив дитячий проект «Помаранчеві шнурки», направлений на формування нового покоління уболівальників команди.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ФК «Шахтар».

У повідомленні зазначається, що сьогодні, 15 грудня, на стадіоні «Донбас Арена» відбулася презентація дитячого клубу ФК «Шахтар» під оригінальною назвою «Помаранчеві шнурки».

Виконавчий директор зі стратегії, маркетингу і комерції ФК «Шахтар» Джо ПАЛМЕР і директор департаменту маркетингу і комунікацій ФК «Шахтар» Юрій СВИРИДОВ детально розповіли про суть проекту учням 3 класу гімназії №70 міста Донецька, які були присутні з цього приводу в одному із залів стадіону.

«Помаранчеві шнурки» - це довгостроковий проект, направлений на формування нового покоління юних уболівальників ФК «Шахтар». Його створено за прикладом дитячих клубів відомих команд Європи: «Баварія», «Челсі», «Арсенал» (Лондон). У рамках проекту проводитимуться різні заходи, покликані зміцнити у дітей інтерес до «Шахтаря» і футболу, залучити їх до процесу «уболівання» і підтримки команди під час відвідування домашніх матчів.

Проект розрахований на дітей віком до 12 років, і включає 4 основні напрями: «Дитячий клуб» ФК «Шахтар»; Офіційний сайт клубу «Помаранчеві шнурки»; Освітня програма «Футбол – школам» і Урок на «Донбас Арені».

У прес-службі детально розповіли про кожен з цих напрямів.

Так, в рамках напряму «Дитячий клуб» ФК «Шахтар» при виписці з пологових відділень лікарень м. Донецька молоді мами одержуватимуть від ФК «Шахтар» вітальну листівку, інформаційний буклет і анкету для реєстрації. Буклет розповість про умови і переваги офіційної участі дитини в клубі.

Офіційний сайт клубу «Помаранчеві шнурки» - це сайт, на якому маленькі шанувальники «Шахтаря» можуть реєструватися для участі в клубі, читати, слухати і дивитися цікаві новини про команду.

В рамках освітньої програми «Футбол – школам» тренери Академії ФК «Шахтар» проводитимуть заняття у третіх і четвертих класах шкіл м. Донецька: теоретичний урок на тему здорового способу життя, збалансованого харчування і шкоди куріння, а також урок футболу, що проводиться у спортивному залі.

Пілотний проект - Урок на «Донбас Арені» у майбутньому дозволить учням третіх класів шкіл міста Донецька проводити один учбовий день на «Донбас Арені».