Відбувся довгожданий дебют Бекхема в Гелексі (фото)

Нарешті відбувся довгожданий дебют Девіда Бекхема в офіційному поєдинку МЛС. Англієць вийшов на заміну на 72-ій хвилині в матчі його "Гелексі" з "Ді. Сі. Юнайтед", повідомляє Сегодня з посиланням на Reuters. На той час каліфорнійці вже програвали з рахунком 0:1 і грали в меншості. Підсумковий рахунок матчу не змінився. Вихід англійця не вніс перелому в хід гри. Втім, забиті трибуни стадіону "РФК" схвально підбадьорювали Бекхема, кожного разу коли він торкався м`яча.

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