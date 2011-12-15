Сьомін: зіграла злий жарт нестриманість

"Динамо" у матчі останнього туру проти ізраїльського "Маккабі" підвела нестриманість.

Про це на післяматчевій прес-конференції заявив головний тренер киян Юрій Сьомін, пише прес-служба клубу.

"Було два різних тайми. Якщо після першого можна було вести у чотири-п`ять м`ячів, то після вилучень все змінилося. Мені навіть складно їх коментувати", - сказав він.

"Хачеріді вчинив неадекватно, і це вже не вперше, вчинку Алмейди ще можна знайти пояснення, хоча не варто було порушувати правила у тій ситуації. Після цього все зламалося, та й не грало вже ніякої ролі", - сказав він.

За словами Сьоміна, у першу чергу підвела реалізація моментів у першому таймі.

"Після перерви зіграла злий жарт нестриманість наших гравців і пішли вилучення. Всі почали нервувати, і добре, що нам вдалося відігратися у меншості. Це вже було непогано", - пояснив він.

За запитання чи можна цей сезон назвати провальним, Сьомін відповів: "Це належить оцінити президенту та вболівальникам, які приходять на стадіон.".

Чемпіон