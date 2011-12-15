Результати матчів Ліги Європи

06:15, 15 грудня 2011
Спорт
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Групи D-F і J-L

Закінчилисяматчіостаннього6-готуругруповогораундуЛігиЄвропивгрупахD-F іJ-L

ГрупаD
 
Лаціо -Спортинг2:0

Цюріх -Васлуй2:0

Післяшестиігор:Спортинг -12 очок, Лаціо- 9,Васлуй- 6, Цюріх- 5
 
ГрупаE
 
Бешикташ- СтокСіті3:1

Динамо-МаккабіТ3:3

Післяшестиігор:Бешикташ- 12очок,СтокСіті- 11, Динамо- 7, Маккабі- 2
 
ГрупаF
 
ПСЖ- Атлетік4:2

Слован- Зальцбург2:3

Післяшестиігор:Атлетік- 13очок, Зальцбург- 10, ПСЖ- 10,Слован- 1

ГрупаJ
 
МаккабіХайфа -Шальке0:3

Стяуа- АЕК2:1

Післяшестиігор:Шальке- 14очок, Стяуа- 8,Маккабі -6,АЕК- 5
 
ГрупаK
 
Вісла -Твенте2:1

Фулхем-Оденсе2:2

Післяшестиігор:Твенте- 13очок,Вісла-9, Фулхем- 8,Оденсе- 4
 
ГрупаL

Андерлехт-Локомотив5:3

Штурм- АЕК1:3

Післяшестиігор:Андерлехт- 18очок, Локомотив- 12,Штурм- 3,АЕК- 3

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15 грудняостанні ігривгруповомураундізіграють:

ГрупаA.ПАОК (11) -Рубін(10),ШемрокРоверс(0) -Тоттенхем (7)

ГрупаB.Копенгаген(5) -Стандард(11),Ганновер(8) -Ворскла(2)

ГрупаC.ПСВ (13) -Рапід (3),Хапоель(4) -Легія(9)

ГрупаG.АЗ(7) -Металіст(13),Аустрія(6) -Мальме(1)

ГрупаH.Брюгге(10) -Брага(10),Бірмінгем(7) -Марібор(1)

ГрупаI.Удінезе(8) -Селтік(5),Атлетіко(10) -Ренн(3)

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