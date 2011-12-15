Результати матчів Ліги Європи

Групи D-F і J-L

Закінчилисяматчіостаннього6-готуругруповогораундуЛігиЄвропивгрупахD-F іJ-L



ГрупаD



Лаціо -Спортинг2:0



Цюріх -Васлуй2:0



Післяшестиігор:Спортинг -12 очок, Лаціо- 9,Васлуй- 6, Цюріх- 5



ГрупаE



Бешикташ- СтокСіті3:1



Динамо-МаккабіТ-А3:3



Післяшестиігор:Бешикташ- 12очок,СтокСіті- 11, Динамо- 7, Маккабі- 2



ГрупаF



ПСЖ- Атлетік4:2



Слован- Зальцбург2:3



Післяшестиігор:Атлетік- 13очок, Зальцбург- 10, ПСЖ- 10,Слован- 1



ГрупаJ



МаккабіХайфа -Шальке0:3



Стяуа- АЕК2:1



Післяшестиігор:Шальке- 14очок, Стяуа- 8,Маккабі -6,АЕК- 5



ГрупаK



Вісла -Твенте2:1



Фулхем-Оденсе2:2



Післяшестиігор:Твенте- 13очок,Вісла-9, Фулхем- 8,Оденсе- 4



ГрупаL



Андерлехт-Локомотив5:3



Штурм- АЕК1:3



Післяшестиігор:Андерлехт- 18очок, Локомотив- 12,Штурм- 3,АЕК- 3 ***



15 грудняостанні ігривгруповомураундізіграють:



ГрупаA.ПАОК (11) -Рубін(10),ШемрокРоверс(0) -Тоттенхем (7)



ГрупаB.Копенгаген(5) -Стандард(11),Ганновер(8) -Ворскла(2)



ГрупаC.ПСВ (13) -Рапід (3),Хапоель(4) -Легія(9)



ГрупаG.АЗ(7) -Металіст(13),Аустрія(6) -Мальме(1)



ГрупаH.Брюгге(10) -Брага(10),Бірмінгем(7) -Марібор(1)



ГрупаI.Удінезе(8) -Селтік(5),Атлетіко(10) -Ренн(3)

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