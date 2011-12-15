Результати матчів Ліги Європи
Групи D-F і J-L
Закінчилисяматчіостаннього6-готуругруповогораундуЛігиЄвропивгрупахD-F іJ-L
ГрупаD
Лаціо -Спортинг2:0
Цюріх -Васлуй2:0
Післяшестиігор:Спортинг -12 очок, Лаціо- 9,Васлуй- 6, Цюріх- 5
ГрупаE
Бешикташ- СтокСіті3:1
Динамо-МаккабіТ-А3:3
Післяшестиігор:Бешикташ- 12очок,СтокСіті- 11, Динамо- 7, Маккабі- 2
ГрупаF
ПСЖ- Атлетік4:2
Слован- Зальцбург2:3
Післяшестиігор:Атлетік- 13очок, Зальцбург- 10, ПСЖ- 10,Слован- 1
ГрупаJ
МаккабіХайфа -Шальке0:3
Стяуа- АЕК2:1
Післяшестиігор:Шальке- 14очок, Стяуа- 8,Маккабі -6,АЕК- 5
ГрупаK
Вісла -Твенте2:1
Фулхем-Оденсе2:2
Післяшестиігор:Твенте- 13очок,Вісла-9, Фулхем- 8,Оденсе- 4
ГрупаL
Андерлехт-Локомотив5:3
Штурм- АЕК1:3
Післяшестиігор:Андерлехт- 18очок, Локомотив- 12,Штурм- 3,АЕК- 3
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15 грудняостанні ігривгруповомураундізіграють:
ГрупаA.ПАОК (11) -Рубін(10),ШемрокРоверс(0) -Тоттенхем (7)
ГрупаB.Копенгаген(5) -Стандард(11),Ганновер(8) -Ворскла(2)
ГрупаC.ПСВ (13) -Рапід (3),Хапоель(4) -Легія(9)
ГрупаG.АЗ(7) -Металіст(13),Аустрія(6) -Мальме(1)
ГрупаH.Брюгге(10) -Брага(10),Бірмінгем(7) -Марібор(1)
ГрупаI.Удінезе(8) -Селтік(5),Атлетіко(10) -Ренн(3)