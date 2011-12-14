Акція ФІФА: здай автомат - отримай квиток на футбол

23:35, 14 грудня 2011
Спорт
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У Бразилії багато зброі на руках

ФІФАплануєорганізуватиспеціальнуакцію з продажудешевихквитківначемпіонатсвіту зфутболу 2014року в Бразиліїтим,хтодобровільноздастьзброю, повідомляєБі-бі-сі зпосиланнямна міністраюстиції країни.

Урядзаохочуєдобровільнуздачузброї: жителі, які маютьзброю якназаконнихпідставах,такінелегально, можуть їїздати, неназиваючиімені,авдеякихвипадках навітьзавинагороду.

Однак, яквважає влада, квиткинастадіон іфутболкизавтографамигрантівсвітовогофутболу можутьвиявитисянабагатопривабливіші.

УБразилії- одинз найвищих усвіті показниківволодіннязброєю.Заминуле десятиліттявкраїні різкозросла кількістьубивств.

 

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