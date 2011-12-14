Динамо вилетіло з Ліги Європи

Київське "Динамо" безславно завершило виступи у єврокубках 2011/12. У шостому турі групового турніру Ліги Європи динамівці зіграли у бойову нічию з тельавівським "Маккабі" - 3:3, повідомляє ТСН.

Навіть попри те, що у "Динамо" фактично не було шансів на вихід в плей-офф, такий результат у матчі з далеко не першою командою Ізраїлю є ганьбою.

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Ліга Європи. Груповий турнір. Група E. 6-й тур

ДИНАМО (Київ, Україна) - МАККАБІ (Тель-Авів, Ізраїль) - 3:3

1:0 Леандро Алмейда, 11

2:0 Олег Гусєв, 17

2:1 Омар Веред, 48 (Альберман пробив зі штрафного, м`яч рикошетом від "стінки" потрапив до Вереда і той розстріляв Коваля з кількох метрів)

2:2 Ельран Атар, 62

2:3 Мунас Даббур, 75

3:3 Олег Гусєв, 81

Попередження: Нівалдо, 54; Єйні, 56; Андрій Ярмоленко, 60; Мусса Конате, 68; Олександр Алієв, 75

Вилучення: Леандро Алмейда, 47 (фол останньої надії); Євген Хачеріді, 56 (неспортивна поведінка)