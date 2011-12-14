Динамо - Маккабі: на кого ставлять букмекери

Сьогодні в Києві на стадіоні "Динамо" ім. В. Лобановського відбудеться матч шостого туру Ліги Європи "Динамо" - "Маккабі" Тель-Авів. Поєдинок почнеться о 20:00.

Газета «Сегодня» нагадує, за яких умов "Динамо" може вийти в 1/16 фіналу: кияни виграють у "Маккабі", а "Сток" у паралельному матчі — у "Бешикташа", причому сумарна різниця м`ячів у цих двох матчах має складати, як мінімум, 5 (наприклад: "Динамо" — "Маккабі" — 4:0, "Бешикташ" — "Сток" — 0:1), або сумарна різниця складає 4 голи, якщо "Динамо" заб`є на шість голів більше, ніж "Бешикташ" (наприклад: "Динамо" — "Маккабі" — 6:3, "Бешикташ" — "Сток" — 0:1).

Букмекерські контори вважають "Динамо" явним фаворитом: коефіцієнт на перемогу команди Сьоміна - 1,23, на гостей - 12,0, Нічия - 5,50.