Збірна Данії з футболу відмовилася базуватись у Севастополі

Футбольна збірна Данії відмовилася від базового на Євро-2012 стадіону ФК «Севастополь».

Про це в інтерв`ю «Новому Севастополю» повідомив керівник прес-служби ФК «Севастополь» Максим КАРАТАЄВ. «Ми планували, що, може, нашу базу вибере данська збірна. До нас приїжджав тренер їхньої збірної - Мортен ОЛЬСЕН. Він подивився, сказав, що все подобається. Після Харкова це було краще, що він бачив із п`яти міст. Але він висунув умову – місяць до Євро поле не використовувати. До речі, багато збірних хочуть, щоб за місяць до їхнього приїзду до 4 червня базові поля взагалі не мали ніяких навантажень. Для нас це означає, що на 3 домашні гри і команду, і севастопольських уболівальників потрібно кудись виганяти. Це – неправильний підхід. Ми вважаємо, що для наших уболівальників важливіше підтримати свою команду на рідному стадіоні. У результаті данці нібито обрали Одесу», - сказав М.КАРАТАЄВ. Як сказав він, «поки що остаточно не можна робити висновок: варіанти ще є. Але не виключено, що у нас взагалі нікого з учасників Євро не буде».

За інформацією «Нового Севастополя», раніше, в інтерв`ю севастопольському телеканалу НТС директор з проектів у нерухомості «Смарт-холдингу» (титульного спонсора севастопольського клубу) Сергій ОВЧИННИКОВ заявив, що новий стадіон ФК «Севастополь» стане «домашньою» тренувальною базою для однієї з команд Євро-2012. «Стадіон СКС служитиме тренувальною базою для однієї з команд – учасниць Євро-2012. Тому, коли ми будували стадіон, ми враховували ті вимоги, які діють в Європі. І сьогодні ми можемо говорити про те, що стадіон цим вимогам повністю відповідає», - зазначив С.ОВЧИННИКОВ.

Вперше про те, що Севастополь розглядається як претендент на прийняття як «домашня база» для однієї із збірних – учасниць Євро-2012, минулої весни заявив (на відкритті Генерального консульства Республіки Польща в Севастополі) тодішній голова Севастопольської МДГА Валерій САРАТОВ.