15 футболістів отримали ув'язнення за договірні матчі

02:31, 14 грудня 2011
Спорт
1345

У Хорватії закінчився суд

У Хорватіїсудвинісвирокп'ятнадцятифутболістам іспортивнимчиновникамзаорганізаціюдоговірнихматчів,повідомляєБі-бі-сі.

Підсуднібуливизнанівиннимиворганізаціївісьмохігор національногочемпіонатуіз напередвідомимрезультатомта спробіпідлаштуватищетри.

Більшістьпідсуднихзасуджені доув'язненнядодесятимісяців,атакождо штрафівпонад 250 тисячдоларів - саменатакусуму вонимоглирозраховувати в разіуспіхуафери.

Організаторишахрайства -громадянинХорватіїі двоєгромадянСловенії- засуджені доодного року в'язницікожен.

Спортивнафальсифікація,про якусталовідомозавдяки інформації, отриманійвід німецькоїполіції, спричиниласерйознийскандалу національнійфутбольнійлізі.Розслідуваннятривало2 роки.

Незадовгодо винесеннявирокусудусталовідомопро арештще двохвеликихфутбольнихчиновників:поліціяХорватіїпідозрюєобохв отриманніхабарів.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter