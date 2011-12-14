15 футболістів отримали ув'язнення за договірні матчі

У Хорватії закінчився суд

У Хорватіїсудвинісвирокп'ятнадцятифутболістам іспортивнимчиновникамзаорганізаціюдоговірнихматчів,повідомляєБі-бі-сі.



Підсуднібуливизнанівиннимиворганізаціївісьмохігор національногочемпіонатуіз напередвідомимрезультатомта спробіпідлаштуватищетри.



Більшістьпідсуднихзасуджені доув'язненнядодесятимісяців,атакождо штрафівпонад 250 тисячдоларів - саменатакусуму вонимоглирозраховувати в разіуспіхуафери.



Організаторишахрайства -громадянинХорватіїі двоєгромадянСловенії- засуджені доодного року в'язницікожен.



Спортивнафальсифікація,про якусталовідомозавдяки інформації, отриманійвід німецькоїполіції, спричиниласерйознийскандалу національнійфутбольнійлізі.Розслідуваннятривало2 роки.



Незадовгодо винесеннявирокусудусталовідомопро арештще двохвеликихфутбольнихчиновників:поліціяХорватіїпідозрюєобохв отриманніхабарів.

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