15 футболістів отримали ув'язнення за договірні матчі
У Хорватії закінчився суд
У Хорватіїсудвинісвирокп'ятнадцятифутболістам іспортивнимчиновникамзаорганізаціюдоговірнихматчів,повідомляєБі-бі-сі.
Підсуднібуливизнанівиннимиворганізаціївісьмохігор національногочемпіонатуіз напередвідомимрезультатомта спробіпідлаштуватищетри.
Більшістьпідсуднихзасуджені доув'язненнядодесятимісяців,атакождо штрафівпонад 250 тисячдоларів - саменатакусуму вонимоглирозраховувати в разіуспіхуафери.
Організаторишахрайства -громадянинХорватіїі двоєгромадянСловенії- засуджені доодного року в'язницікожен.
Спортивнафальсифікація,про якусталовідомозавдяки інформації, отриманійвід німецькоїполіції, спричиниласерйознийскандалу національнійфутбольнійлізі.Розслідуваннятривало2 роки.
Незадовгодо винесеннявирокусудусталовідомопро арештще двохвеликихфутбольнихчиновників:поліціяХорватіїпідозрюєобохв отриманніхабарів.