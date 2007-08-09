Квитки на матч Євро-2008 Україна - Італія поб`ють ціновий рекорд

Відбірковий матч Євро-2008 Україна - Італія на НСК "Олімпійський" в Києві поб`є рекорд квиткової дорожнечі. 28 березня в Одесі на матч нашої збірної з Литвою найдорожчий пропуск на стадіон коштував 200 гривень. Поєдинок підопічних Олега Блохіна проти чемпіонів світу-2006 перевершить ту ціну в два з половиною рази, пише газета "Сегодня". Як повідомив учора віце-президент федерації футболу України Володимир Лашкул, найдорожчі квитки на гру з Італією обійдуться в 500 гривень.

"На матчі Франція - Україна 2 червня в Парижі найдорожчий квиток коштував 75 євро ($103)", - відзначив, для порівняння, Лашукул. А потім пригадав про концерт на НСК "Олімпійський" в Києві Джорджа Майкла: "На нього квитки коштували від 180 до 7500 гривень".

Віце-президент ФФУ вирішив заспокоїти тих, хто не осилить стодоларові квитки: "Основна маса квитків буде значно дешевше: понад 17 тисяч надійдуть у продаж по 30 гривень, понад 23 тисячі - по 50 гривень. В першу чергу ми задовольнимо заявки регіонів, а вже наступного тижня запустимо сайт, де квитки можна буде купити через інтернет".

В цілому, на матч з Італією випустять квитки дев`яти цінових категорій: по 10, 30, 50, 70, 150, 200, 300, 400 і 500 гривень.

Як відомо, після 6 матчів у відбірковій групі Україна з 12 очками займає 4-е місце. У Шотландії - 15 очок, Італії - 16, Франції - 18. Але при цьому суперники зіграли на один матч більше.