Полякам за квиток на Євро доведеться доплатити по 10 доларів

Польська федерація футболу (PZPN) продаватиме виділені їй UEFA квитки на Євро-2012 лише учасникам Клубу уболівальників Національної збірної Польщі (Klub Кibica RP), за членство в якому доведеться заплатити близько 10 дол.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі сьогодні повідомили представники польської федерації та Клубу уболівальників.

Прес-секретар PZPN Агнєшка ОЛЕЙКОВСЬКА пояснила таке рішення бажанням преміювати за лояльність учасників створеного влітку цього року клубу уболівальників, не уточнивши, скільки інших національних федерацій планують продавати квитки зі своєї квоти лише членам футбольних організацій.

А.ОЛЕЙКОВСЬКА також повідомила, що правління польської федерації визначить точну кількість квитків для продажу уболівальникам із близько 28 тис., які PZPN отримав від UEFA, швидше за все, на початку 2012 року.

"Зараз не можу сказати навіть орієнтовно", - сказала вона, відповідаючи на запитання, скільки квитків може дістатися польським уболівальникам.

Прес-секретар Klubu Kibica Яцек КАЛИНОВСЬКИЙ сказав УНІАН, що трирічне членство в організації коштуватиме повнолітній людини 32 злотих, а неповнолітній 27 злотих ($1=3,3PLN).

Він сказав, що членство в клубі не збільшує шанси виграти квитки на Євро-2012 у спеціальній лотереї, яка визначить власників квитків серед усіх людей, які зареєструються на їх покупку, але є обов`язковою умовою для реєстрації на спеціально створеному сайті UEFA.

Я.КАЛИНОВСЬКИЙ повідомив, що створений наприкінці липня клуб вже зараз об`єднує понад 40 тис. осіб, зауваживши, що з початку грудня заявки на членство в організації подали ще близько 10 тис. осіб.

За його словами, про те, що зареєструватися на придбання квитків на Євро-2012 з квоти PZPN можна буде лише через Клуб уболівальника, було відомо ще з жовтня цього року.

Польський TVN24 відзначає, що PZPN під час попереднього чемпіонату Європи з футболу в 2008 році з виділеної йому квоти понад 2/3 квитків розподілив між членами федерації, спортивними діячами та спонсорами, продавши уболівальникам лише 36% вхідних квитків на євроматчі.

Як повідомляв УНІАН, UEFA виділив 16-м національним футбольним федераціям, команди котрих потрапили у фінал Євро-2012, майже 450 тис. квитків, котрі вони мають розподілити між уболівальними та VIPами.

На покупку перших майже 600 тис. квитків, які UEFA продавала через спеціальну лотерею на своєму веб-сайті навесні цього року, зареєструвалося понад 12 млн. осіб, що стало абсолютним рекордом з моменту організації єврочемпіонату в 1960 році.

UEFA заявило, що 85% з усіх 1,4 млн. квитків на Євро-2012 - котрі коштуватимуть від 30 до 600 євро - будуть продані через офіційні Інтернет-платформи.