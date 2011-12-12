Українські каратисти привезли з Італії 34 медалі
17:37, 12 грудня 2011Спорт
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Чемпіонат світу проходив у Ліньяно
Українські спортсмени вибороли 34 медалі на Чемпіонаті світу з карате.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби молоді та спорту України.
Чемпіонат світу з карате WKGF проходив у місті Ліньяно (Італія).
Серед 1 тис. 800 учасників із 22 країн світу українські спортсмени вибороли у змаганнях за різними ваговими категоріями 13 золотих, 10 срібних та 11 бронзових нагород.
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