Тимощук забив три голи в матчі проти Динамо

В середу 8 серпня відбулися матчі 1/8 фіналу Кубка Росії. Найбільшу увагу привертала зустріч в Санкт-Петербурзі, де місцевий "Зеніт" приймав "Динамо". Господарі здобули перемогу з рахунком 9:3, причому три перші голи "Зеніт" забив з пенальті, а суддя показав учасникам матчу три червоні картки, повідомляє Лента.ру .

У першому таймі було забито всього два м`ячі. На дев`ятій хвилині капітан "Зеніта" Анатолій Тимощук реалізував перший пенальті, а невдовзі воротар "Динамо" Жідрунас Карчемарскас, який одержав пошкодження, поступився місцем Антону Шуніну. На 42-ій хвилині Тумощук оформив дубль, ще раз точно пробивши з 11-метрової позначки. Пенальті були призначені за порушення проти Андрія Аршавіна і Радека Ширла.

Незадовго до перерви арбітр матчу Олександр Євстігнєєв видалив з поля Леандро Фернандеса ("Динамо") і Ігоря Денісова ("Зеніт"). На початку другого тайму суддя призначив третій пенальті у ворота гостей за гру рукою в штрафному майданчику, і цього разу 11-метровий реалізував Алехандро Домінгес.

До кінця матчу залишалося близько 40 хвилин і за цей час команди забили ще дев`ять голів, причому шість з них провели футболісти "Зеніта". У підсумку у складі господарів хет-трик оформили Тимощук і Костянтин Зирянов, два м`ячі забив Домінгес, ще один - Аршавін. У "Динамо" голи на рахунку Арунаса Клімавічюса, Цветана Генкова і Дмитра Комбарова. Центральний захисник динамівців Денис Колодін був видалений за другу жовту картку.

Кубок Росії з футболу - 2007/08. Склад пар 1/4 фіналу

"Зеніт" - "Томь"

"Амкар" - ФК "Москва"

"Урал" - "Сатурн"

ЦСКА - "Спартак" (Нальчик)