Володимир Кличко дав слово перемагати в кожному бою

Абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Володимир Кличко розповів про свої професійні плани на майбутнє.

"Я відчуваю, що тільки підходжу до піку своїх сил. Фізично я почуваюся просто відмінно. Моя мотивація - виграти всі свої поєдинки, і я обіцяю вам, що так і буде - я здобуду перемогу в кожному з майбутніх моїх боїв. Не хочу здатися занадто самовпевненим, але я справді в це вірю", - сказав Кличко-молодший в інтерв`ю On The Ropes Radio.

Крім того, він розповів про своїх потенційних суперників - Олександра Повєткіна і Роберта Хеленіуса.

"Це було б просто фантастично - зустрітися з ними на ринзі. Хтось каже, що буде готовий зустрітися зі мною в 2012-му, другий - в 2013-му, третій - в 2020-м (сміється) . А я готовий зустрітися з ними вже зараз, і дуже хотів би побоксувати і з Повєткіним, і з Хеленіусом, у якого дуже хороші фізичні дані - давно вже я не боксував з таким габаритним бійцем", - зазначив Володимир.

ТСН