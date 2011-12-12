Результати 20-го туру Чемпіонату України з футболу

06:22, 12 грудня 2011
Спорт
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До зустрічі навесні!

Завершився20-йтурЧемпіонатуУкраїни зфутболу

 

Кривбас- Шахтар0:4 (Коста10,Мхітарян61,Едуардо84,Адріано90 +2).

Металург -Зоря3:0 (Піззеллі16,Траоре28,Димитров68)

Волинь- Іллічівець0:1 (Тищенко41)

Олександрія -Металіст1:3 (Ксьонз23 -Клейтон21,Дєвіч64,86)

 

Карпати- Динамо0:1 (Ідейє88)

 

Дніпро -Чорноморець1:0 (Калініч22 пен.)

 

Арсенал- Ворскла2:0 (Матвєєв5авт., Гоменюк39)

 

Оболонь- Таврія1:3 (Мандзюк18 -Шиндлер19, 37, Калініченко35)

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У 21-му турі(орієнтовно 3березня)зустрінуться:

Зоря (12) -Карпати(16)

Динамо(52) -Арсенал(30)

Ворскла(24) -Кривбас(31)

Олександрія(14) -Волинь (19)

Шахтар(51) -Дніпро (33)

Металіст (47) -Оболонь(11)

Чорноморець(21) -Іллічівець(23)

Таврія (30) -Металург(29)

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