Результати 20-го туру Чемпіонату України з футболу

До зустрічі навесні!

Завершився20-йтурЧемпіонатуУкраїни зфутболу Кривбас- Шахтар0:4 (Коста10,Мхітарян61,Едуардо84,Адріано90 +2). Металург -Зоря3:0 (Піззеллі16,Траоре28,Димитров68) Волинь- Іллічівець0:1 (Тищенко41) Олександрія -Металіст1:3 (Ксьонз23 -Клейтон21,Дєвіч64,86) Карпати- Динамо0:1 (Ідейє88) Дніпро -Чорноморець1:0 (Калініч22 пен.) Арсенал- Ворскла2:0 (Матвєєв5авт., Гоменюк39) Оболонь- Таврія1:3 (Мандзюк18 -Шиндлер19, 37, Калініченко35) *** У 21-му турі(орієнтовно 3березня)зустрінуться: Зоря (12) -Карпати(16) Динамо(52) -Арсенал(30) Ворскла(24) -Кривбас(31) Олександрія(14) -Волинь (19) Шахтар(51) -Дніпро (33) Металіст (47) -Оболонь(11) Чорноморець(21) -Іллічівець(23) Таврія (30) -Металург(29)

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