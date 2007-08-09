Ліга чемпіонів: підсумки 2-го відбіркового раунду

В середу відбулися матчі у відповідь 2-го відбіркового раунду Ліги чемпіонів у 10 парах:

Пюнік - Шахтар 1-2 (0-2 перший матч)

Дебрецен - Ельфсборг 0-0 (0-1)

Заглембе - Стяуа 1-2 (0-1)

Генк - Сараєво 1-0 (1-2)

Бешикташ - Шериф 3-0 (1-0)

Вентспілс - Зальцбург 0-4 (0-3)

Астана - Русенборг 1-7 (1-3)

Хафнарфьйордур - БАТЕ 1-1 (1-3)

Црвена Звезда - Левадія 1-2 (1-0)

Жиліна - Славія (3-4пенальті) 0:0 (0:0)

Третій кваліфікаційний раунд стартує 14 і 15 серпня. Донецький Шахтар позмагається з австрійським Зальцбургом, суперником київських динамівців буде Сараєво (Боснія і Герцоговина).

Решта пар виглядає так:

Глазго Рейнджерс – Црвена Звезда

БАТЕ – Стяуа

Тампере Юнайтед – Русенборг

Спартак – Селтік

Вердер – Динамо Загреб

Аякс – Славія

Валенсія – Ельфсборг

Фенербахче – Андерлехт

Тулуза – Ліверпуль

Бенфіка – Копенгаген

Лаціо – Динамо Бухарест

Спарта – Арсенал

Цюріх – Бешикташ

Севілья – АЕК