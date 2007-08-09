Ліга чемпіонів: підсумки 2-го відбіркового раунду
Суперником київських динамівців буде Сараєво
В середу відбулися матчі у відповідь 2-го відбіркового раунду Ліги чемпіонів у 10 парах:
Пюнік - Шахтар 1-2 (0-2 перший матч)
Дебрецен - Ельфсборг 0-0 (0-1)
Заглембе - Стяуа 1-2 (0-1)
Генк - Сараєво 1-0 (1-2)
Бешикташ - Шериф 3-0 (1-0)
Вентспілс - Зальцбург 0-4 (0-3)
Астана - Русенборг 1-7 (1-3)
Хафнарфьйордур - БАТЕ 1-1 (1-3)
Црвена Звезда - Левадія 1-2 (1-0)
Жиліна - Славія (3-4пенальті) 0:0 (0:0)
Третій кваліфікаційний раунд стартує 14 і 15 серпня. Донецький Шахтар позмагається з австрійським Зальцбургом, суперником київських динамівців буде Сараєво (Боснія і Герцоговина).
Решта пар виглядає так:
Глазго Рейнджерс – Црвена Звезда
БАТЕ – Стяуа
Тампере Юнайтед – Русенборг
Спартак – Селтік
Вердер – Динамо Загреб
Аякс – Славія
Валенсія – Ельфсборг
Фенербахче – Андерлехт
Тулуза – Ліверпуль
Бенфіка – Копенгаген
Лаціо – Динамо Бухарест
Спарта – Арсенал
Цюріх – Бешикташ
Севілья – АЕК