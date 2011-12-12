Майстер гольфу заробляє більше за всіх

02:21, 12 грудня 2011
Спорт
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Люк Дональд - перший на двох континентах

АнглієцьЛюкДональд, що займаєперше місцевсвітовомурейтингугравців угольф,вперше одночасноочоливамериканський таєвропейськийспискипрофесійнихгольфістівз найбільшимирічнимизаробітками.

ДляцьогоДональдубуло достатньозайняти третємісценачемпіонатісвітуз гольфувДубаї, зауважуєБі-бі-сі.

Згідно зі статистикою, входіамериканськихтурнірівспортсмензаробив6,5 млн доларів, тодіяк європейськіпринеслийому5,6 млн доларів.

 

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