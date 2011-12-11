Шахтар знову виграв з великим рахунком
19:23, 11 грудня 2011Спорт
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Завершися 20-й тур
Завершився20-йтурЧемпіонатуУкраїни зфутболу
Кривбас- Шахтар0:4 (Коста10,Мхітарян61,Едуардо84,Адріано90 +2).
П'ятийтурпоспільШахтарвиграєу суперників з ЧемпіонатуУкраїнівсуху(0:2- Оболонь,2:0 -Металург,0:5- Карпати,5:0 -Арсенал).
Нагадаємо,щораніше зіграли...
Металург -Зоря3:0 (Піззеллі16,Траоре28,Димитров68)
Волинь- Іллічівець0:1 (Тищенко41)
Олександрія -Металіст1:3 (Ксьонз23 -Клейтон21,Дєвіч64,86)
Карпати- Динамо0:1 (Ідейє88)
Дніпро -Чорноморець1:0 (Калініч22 пен.)
Арсенал- Ворскла2:0 (Матвєєв5авт., Гоменюк39)
Оболонь- Таврія1:3 (Мандзюк18 -Шиндлер19, 37, Калініченко35)
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