Шахтар знову виграв з великим рахунком

Завершися 20-й тур

Завершився20-йтурЧемпіонатуУкраїни зфутболу



Кривбас- Шахтар0:4 (Коста10,Мхітарян61,Едуардо84,Адріано90 +2).



П'ятийтурпоспільШахтарвиграєу суперників з ЧемпіонатуУкраїнівсуху(0:2- Оболонь,2:0 -Металург,0:5- Карпати,5:0 -Арсенал).



Нагадаємо,щораніше зіграли...



Металург -Зоря3:0 (Піззеллі16,Траоре28,Димитров68)



Волинь- Іллічівець0:1 (Тищенко41)



Олександрія -Металіст1:3 (Ксьонз23 -Клейтон21,Дєвіч64,86)



Карпати- Динамо0:1 (Ідейє88)



Дніпро -Чорноморець1:0 (Калініч22 пен.)



Арсенал- Ворскла2:0 (Матвєєв5авт., Гоменюк39)



Оболонь- Таврія1:3 (Мандзюк18 -Шиндлер19, 37, Калініченко35)

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