Підсумок матчу в Луцьку вирішив один гол

17:19, 11 грудня 2011
Спорт
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Завершився черговий матч 20-го туру

Завершивсячерговийматч20-готуруЧемпіонатуУкраїни зфутболу
 
Волинь- Іллічівець0:1 (Тищенко41)

Завдяки цьомуголунавиїздіІллічівецьз 23очкамивипередивЧорноморець(21) із десятогомісця можепереслідуватиВорсклу(24) внаступномутурі.

Докінцятурузалишивсяматчза участюодногоз лідерівпершості
 
17:30Кривбас(31) -Шахтар(48)

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Нагадаємо,щораніше зіграли...

Металург -Зоря3:0 (Піззеллі16,Траоре28,Димитров68)

Олександрія -Металіст1:3 (Ксьонз23 -Клейтон21,Девіч64,86)
 
Карпати- Динамо0:1 (Ідей88)
 
Дніпро -Чорноморець1:0 (Калинич22 пен.)
 
Арсенал- Ворскла2:0 (Матвєєв5авт., Гоменюк39)
 
Оболонь- Таврія1:3 (Мандзюк18 -Шиндлер19, 37, Калініченко35)

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