Підсумок матчу в Луцьку вирішив один гол

Завершився черговий матч 20-го туру

Завершивсячерговийматч20-готуруЧемпіонатуУкраїни зфутболу



Волинь- Іллічівець0:1 (Тищенко41) Завдяки цьомуголунавиїздіІллічівецьз 23очкамивипередивЧорноморець(21) із десятогомісця можепереслідуватиВорсклу(24) внаступномутурі.



Докінцятурузалишивсяматчза участюодногоз лідерівпершості



17:30Кривбас(31) -Шахтар(48)



***



Нагадаємо,щораніше зіграли...



Металург -Зоря3:0 (Піззеллі16,Траоре28,Димитров68)



Олександрія -Металіст1:3 (Ксьонз23 -Клейтон21,Девіч64,86)



Карпати- Динамо0:1 (Ідей88)



Дніпро -Чорноморець1:0 (Калинич22 пен.)



Арсенал- Ворскла2:0 (Матвєєв5авт., Гоменюк39)



Оболонь- Таврія1:3 (Мандзюк18 -Шиндлер19, 37, Калініченко35)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter