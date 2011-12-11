Підсумок матчу в Луцьку вирішив один гол
17:19, 11 грудня 2011Спорт
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Завершився черговий матч 20-го туру
Завершивсячерговийматч20-готуруЧемпіонатуУкраїни зфутболу
Волинь- Іллічівець0:1 (Тищенко41)
Завдяки цьомуголунавиїздіІллічівецьз 23очкамивипередивЧорноморець(21) із десятогомісця можепереслідуватиВорсклу(24) внаступномутурі.
Докінцятурузалишивсяматчза участюодногоз лідерівпершості
17:30Кривбас(31) -Шахтар(48)
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Нагадаємо,щораніше зіграли...
Металург -Зоря3:0 (Піззеллі16,Траоре28,Димитров68)
Олександрія -Металіст1:3 (Ксьонз23 -Клейтон21,Девіч64,86)
Карпати- Динамо0:1 (Ідей88)
Дніпро -Чорноморець1:0 (Калинич22 пен.)
Арсенал- Ворскла2:0 (Матвєєв5авт., Гоменюк39)
Оболонь- Таврія1:3 (Мандзюк18 -Шиндлер19, 37, Калініченко35)
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