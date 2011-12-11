Металург розбив Зорю і рветься вгору таблиці

Зіграно черговий матч 20-го туру

Зіграночерговийматч20-готуруЧемпіонатуУкраїни зфутболу



Металург -Зоря3:0 (Піззеллі16,Траоре28,Димитров68).



Набравши29 очок, Металургтримаєтьсявгрупікоманд, що утворилислідомзатрьомалідерамиверхнючастину таблиці: Дніпро (33),Кривбас(31),Арсенал(30),Таврія(30).Зазначимо, що всі команди, які займаютьмісця з1-епо 8-е,зігравшиу цьому турі, отрималипо триочки(матчКривбас- Шахтарпочнетьсяпізніше).



До завершеннятуру залишилосядва матчі



15:30Волинь(19) -Іллічівець(20)



17:30Кривбас(31) -Шахтар(48)



Нагадаємо,щораніше зіграли...



Олександрія -Металіст1:3 (Ксьонз23 -Клейтон21,Дєвіч64,86)



Карпати- Динамо0:1 (Ідейє88)



Дніпро -Чорноморець1:0 (Калініч22 пен.)



Арсенал- Ворскла2:0 (Матвєєв5авт., Гоменюк39)



Оболонь- Таврія1:3 (Мандзюк18 -Шиндлер19, 37, Калініченко35)

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